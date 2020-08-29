СМИ: футболист "Локомотива" Миранчук перешел в "Аталанту" за €14,5 млн

По его информации, сделка завершена. Сторонам остается оформить все необходимые документы, после чего о переходе будет объявлено официально. "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за 24-летнего игрока €14,5 млн.

На данный момент Миранчук травмирован. В новом сезоне он провел пять матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Миранчук является воспитанником "Локомотива" и выступает в составе главной команды с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач. С 12 забитыми мячами Миранчук стал лучшим бомбардиром команды в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В составе "Локомотива" он стал чемпионом России сезона-2017/18, а также трижды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.