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Футбол в России

СМИ: футболист "Локомотива" Миранчук перешел в "Аталанту" за €14,5 млн

Официально о переходе будет объявлено после оформления документов
Алексей Миранчук Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Алексей Миранчук
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Российский полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту". Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

По его информации, сделка завершена. Сторонам остается оформить все необходимые документы, после чего о переходе будет объявлено официально. "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за 24-летнего игрока €14,5 млн.

На данный момент Миранчук травмирован. В новом сезоне он провел пять матчей в РПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Миранчук является воспитанником "Локомотива" и выступает в составе главной команды с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач. С 12 забитыми мячами Миранчук стал лучшим бомбардиром команды в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В составе "Локомотива" он стал чемпионом России сезона-2017/18, а также трижды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

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