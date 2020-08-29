{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Бывший футболист ЦСКА Эрнандес перешел в бразильский "Интернасьонал"

Уругвайский нападающий будет выступать за новый клуб до лета 2021 года
Абель Эрнандес Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Абель Эрнандес
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 29 августа. Уругвайский нападающий Абель Эрнандес подписал контракт с бразильским клубом "Интернасьонал". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Форвард будет выступать за клуб до лета 2021 года. "Я должен пройти медобследование. Моей целью было попасть в конкурентный чемпионат. Бразильское первенство отвечает данному критерию", - сказал футболист.

Эрнандес является бывшим игроком московского ЦСКА, куда он перешел в августе 2018 года из английского "Халла", став первым уругвайским футболистом в составе армейцев. За столичный клуб он провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. 27 мая 2019 года ЦСКА и Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.

Нападающий также выступал за уругвайские "Сентраль Эспаньол" и "Пеньяроль", итальянский "Палермо" и катарский "Аль-Ахли". В составе национальной команды Уругвая Эрнандес провел 29 матчей, забив 11 мячей, и стал обладателем Кубка Америки в 2011 году.

Теги
Российский футбол
Массовый спорт
В 21 муниципалитете Приморья оборудуют лыжные базы
Для этих баз купили более 1 200 комплектов лыж и 19 контейнеров для хранения инвентаря
Читать полностью