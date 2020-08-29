Бывший футболист ЦСКА Эрнандес перешел в бразильский "Интернасьонал"

ТАСС, 29 августа. Уругвайский нападающий Абель Эрнандес подписал контракт с бразильским клубом "Интернасьонал". Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Форвард будет выступать за клуб до лета 2021 года. "Я должен пройти медобследование. Моей целью было попасть в конкурентный чемпионат. Бразильское первенство отвечает данному критерию", - сказал футболист.

Эрнандес является бывшим игроком московского ЦСКА, куда он перешел в августе 2018 года из английского "Халла", став первым уругвайским футболистом в составе армейцев. За столичный клуб он провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. 27 мая 2019 года ЦСКА и Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.

Нападающий также выступал за уругвайские "Сентраль Эспаньол" и "Пеньяроль", итальянский "Палермо" и катарский "Аль-Ахли". В составе национальной команды Уругвая Эрнандес провел 29 матчей, забив 11 мячей, и стал обладателем Кубка Америки в 2011 году.