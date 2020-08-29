Хоккеист Свечников готов к переговорам по новому контракту с "Каролиной"

ТАСС, 29 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников готов начать переговоры о новом контракте с командой. Комментарий спортсмена приводит официальный сайт НХЛ.

Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца следующего сезона. После этого Свечников станет ограниченно свободным агентом. Россиянин подписал соглашение с клубом летом 2018 года.

"Думаю, что мой агент сделает свою работу. Я сказал ему, что не хочу ничего знать до завершения переговоров. Мне скажут, когда все будет готово. Я открыт, просто не хочу беспокоиться об этом", - сказал Свечников.

На данный момент Свечников травмирован. 15 августа в третьей игре серии первого раунда плей-офф против "Бостона" хоккеист подвернул ногу в борьбе со словаком Зденой Харой. "Каролина" уступила "Бостону" в серии - 1-4. Сейчас россиянин чувствует себя лучше после перенесенного растяжения связок голеностопного сустава, старт нового сезона намечен на 1 декабря.

Свечников был выбран "Каролиной" под общим вторым номером на драфте НХЛ в 2018 году. Дебютировал в НХЛ 4 октября 2018 года. За два сезона в НХЛ, включая плей-офф, провел 150 игр и набрал 110 (51+59) очков.