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Летние неолимпийские виды спорта

Представлена официальная эмблема чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу в России

Турнир пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве

ТАСС, 29 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную эмблему чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мировое первенство пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве.

Основным элементом эмблемы является жар-птица, которая стала воплощением огня, света и солнца. Отмечается, что она символизирует стремление к победе и славе. На эмблеме жар-птица и игрок в пляжный футбол сплетены в борьбе за мяч над куполом, изображение которого навеяно храмом Василия Блаженного.

"Совместно с ФИФА мы плодотворно поработали над этим творческим проектом, заложив основы для того, чтобы в следующем году достойно принять всех болельщиков этого зрелищного вида спорта. Наша страна прошла долгий путь к тому, чтобы быть удостоенной чести принимать чемпионат мира - 2021 по пляжному футболу в России, организовав многочисленные суперфиналы Евролиги по пляжному футболу и европейские отборочные турниры чемпионата мира. Этот турнир не только имеет решающее значение для всей нашей команды, но также поможет развитию пляжного футбола в масштабах всей страны", - сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, несомненно, будет отличаться той же радостной атмосферой праздника, которую мы наблюдали два года назад, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу 2018 года", - добавил директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати.

Сборная России дважды в истории становилась победителем чемпионата мира по пляжному футболу (2011, 2013).

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