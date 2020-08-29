Представлена официальная эмблема чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу в России

ТАСС, 29 августа. Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную эмблему чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мировое первенство пройдет с 19 по 29 августа 2021 года в Москве.

Основным элементом эмблемы является жар-птица, которая стала воплощением огня, света и солнца. Отмечается, что она символизирует стремление к победе и славе. На эмблеме жар-птица и игрок в пляжный футбол сплетены в борьбе за мяч над куполом, изображение которого навеяно храмом Василия Блаженного.