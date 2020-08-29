Тренер Федора Емельяненко Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В субботу Емельяненко в Instagram сообщил, что Воронов умер в возрасте 55 лет.

"Осложнения из-за коронавируса. Владимир Михайлович несколько дней находился в реанимации", - сказал собеседник агентства.

У Воронова ранее были проблемы с сердцем.

Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского, в последние годы работал директором школы. Тренировал команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и ММА. Воронов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России по самбо, заслуженный работник физической культуры РФ, был признан лучшим тренером 2014 года в России по боевому самбо.