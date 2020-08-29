Хоккеистам СКА вручили серебряные медали чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Хоккеистам петербургского СКА вручены серебряные медали чемпионата России прошлого сезона. Торжественная церемония состоялась в ходе презентации команды перед стартом сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Церемония прошла в спортивном комплексе СКА "Хоккейный город". Ее провел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Прошлый сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса без определения чемпиона и призеров турнира. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. Чемпионом страны был признан московский ЦСКА, серебряные медали получили казанский "Ак Барс" и петербургский СКА, "Динамо" стало обладателем бронзовых наград.

СКА является чемпионом России сезона-2016/17. В активе клуба две победы в Кубке Гагарина (2015, 2017). В 2015 году медали чемпионата России вручались по итогам регулярного чемпионата, СКА тогда стал серебряным призером.