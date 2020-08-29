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Автогонки

Россиянин Смоляр стал четвертым в первой гонке этапа "Формулы-3" в Бельгии

Победителем гонки стал немецкий пилот команды Trident Лирим Цендели

ТАСС, 29 августа. Немецкий пилот команды Trident Лирим Цендели выиграл первую гонку седьмого этапа серии "Формула-3", который проходит в Бельгии.

Второе место занял француз Тео Пуршер (ART), тройку призеров замкнул немец Давид Бекманн из Trident.

Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр (ART) и Михаэль Белов (Charouz Racing System) финишировали четвертым и 20-м соответственно. Белов провел дебютную гонку в "Формуле-3".

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

В прошлом сезоне чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.

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