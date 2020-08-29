СМИ: тренер "Манчестер Сити" Гвардиола договорился о встрече с Месси

ТАСС, 29 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с аргентинцем Лионелем Месси в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета Marca .

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Сообщалось также, что "Манчестер Сити" заинтересован в переходе аргентинца.

По информации источника, Гвардиола намерен пообщаться с Месси по поводу перехода нападающего в английский клуб.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.