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Футбол в Англии

СМИ: тренер "Манчестер Сити" Гвардиола договорился о встрече с Месси

Английский клуб заинтересован в переходе аргентинца

ТАСС, 29 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола договорился встретиться с аргентинцем Лионелем Месси в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета Marca.

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Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Сообщалось также, что "Манчестер Сити" заинтересован в переходе аргентинца.

По информации источника, Гвардиола намерен пообщаться с Месси по поводу перехода нападающего в английский клуб.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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