Министр спорта РФ Матыцин уверен, что РУСАДА сохранит независимый статус

"Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов в деятельности Минспорта России, - сказал Матыцин. - Необходимо отметить, что за последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил. В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА, выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом".

Ганус возглавлял РУСАДА с августа 2017 года. Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (Олимпийским и Паралимпийским комитетами России) и проведен весной 2020 года.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.