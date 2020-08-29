Бегунья Кривошапка пропустит Кубок России, но намерена выступить на чемпионате страны

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Бегунья Антонина Кривошапка, имеющая в активе три бронзовые медали чемпионатов мира, не выступит на Кубке России в Брянске, но планирует принять участие в сентябрьском чемпионате страны в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Владимир Типаев.

Кубок России по легкой атлетике стартует в Брянске в субботу, в первый день соревнований будут разыграны медали в женском беге на 400 метров.

"Антонина Кривошапка не планировала выступать на Кубке России, сейчас она тренируется и готовится к чемпионату страны. Она могла бы приехать в Брянск на Кубок России, если бы временной интервал между этим стартом и национальным первенством был хотя бы на неделю больше. А так она могла бы не успеть восстановиться к главному турниру сезона", - сказал Типаев.

На чемпионате России - 2019, который прошел в конце июля в Чебоксарах, Кривошапка пробежала 400 метров за 51,25 секунды и выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду в Токио. В активе 33-летней бегуньи также золотая медаль чемпионата Европы - 2010. Она является двукратной победительницей зимнего континентального первенства 2009 года и Континентального кубка - 2010.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 8 по 11 сентября в Челябинске.