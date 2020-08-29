Велогонка "Тур де Франс" стартовала в Ницце в беспрецедентных условиях

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Знаменитая веломногодневка "Тур де Франс" стартовала в субботу с центральной площади Массена в Ницце. Гонка во второй раз в истории берет начало из Ниццы, однако нынешний старт, в отличие от 1981 года, проходит в условиях, когда город и департамент Приморские Альпы, как и почти весь юг Франции, находятся в красной зоне по уровню распространения коронавируса.

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Именно поэтому церемония старта, обычно собирающая десятки тысяч зрителей, прошла в Ницце в присутствии лишь сотни человек - в основном представителей команд, местных и центральных властей. Площадь Массена была строго изолирована, зрители не имели права находиться даже на ряде улиц, распложенных поблизости от места старта. Финиш этапа, после преодоления петли в 156 км дорог вокруг города, состоится также в Ницце в условиях антивирусных мер. Сильные ограничения вводятся по стране и по всем маршрутам велогонки - все зрители должны носить защитные маски. Им категорически запрещено приближаться к спортсменам, прикасаться к ним, пытаться сфотографироваться с ними или брать у них автографы. К дорогам начальных этапов не разрешается приближаться на машинах - желающим увидеть спортсменов придется преодолевать пешком в окрестностях Ниццы долгие подъемы в гору. В дальнейшем зрители, если это посчитают необходимым местные власти, будут допускаться к маршруту гонки только после проведения жеребьевки и располагаться строго с соблюдением защитной дистанции по отношению друг к другу. Местные префектуры имеют при этом право вводить и дополнительные ограничения. Журналисты также не допускаются к гонщикам на протяжении всего "Тур де Франс". Строгие правила Как сообщил в субботу директор гонки Кристиан Прюдом, им совместно с французским межминистерским комитетом по COVID-19 принято решение ужесточить нормы протокола безопасности, предложенные для "Тура" Международным союзом велосипедистов (UIC). Союз предлагал отчислять команды, если в течение недели станет очевидным, что в их составе находится два инфицированных гонщика. Организаторы "Тур де Франс" посчитали необходимым, чтобы такое отстранение команды производилось в случае, если двое инфицированных будут обнаружены во всей команде, включая технический персонал, то есть в группе из 30 человек.

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Французский спортивный комментатор Сираль Гимар, сам в прошлом профессиональный велогонщик и директор команд-победительниц, подчеркнул в эфире радиостанции RMC, что такое решение ставит под удар дальнейшее продолжение гонки. "Никто теперь не знает, дойдет ли она до финиша на Елисейских полях", - отметил эксперт. С ним согласны и многие другие комментаторы. В то же время, по мнению некоторых, в случае неблагоприятных обстоятельств вся гонка может быстро превратиться в один большой очаг коронавируса. Такой опасности срыва соревнований не скрывал в интервью радиостанции France Info и генеральный менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд. "Скажу совершенно четко: ни я, ни кто-либо другой не можем сейчас заверить вас, что гонка успешно завершится в Париже. Но мы, конечно, попытаемся этого добиться", - подчеркнул он. Вперед к победе Франция в гонке возлагает особые надежды на лидера команды Groupama-FDJ Тибо Пино, которому не удалось выиграть предыдущий "Тур не Франс" из-за травмы, вынудившей его покинуть соревнования за два дня до финиша. "Как и в прошлом году, моя главная цель - добиться максимального результата, то есть стать победителем гонки. По сравнению с прошлым годом, я чувствую себя более уверенным и физически сильным", - заявил он на пресс-конференции. Однако эксперты отмечают, что на данный момент физическая форма основных гонщиков совершенно не ясна, так как из-за пандемии проводилось мало соревнований, а в условиях карантина спортсмены вынуждены были тренироваться дома. Реальная ситуация должна проясниться уже с первыми этапами гонки.