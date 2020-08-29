Победительница молодежного ЧЕ-2019 в метании молота Палкина выиграла Кубок России

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Победительница молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) 2019 года в метании молота Софья Палкина заняла первое место на Кубке России, который стартовал в субботу в Брянске. Спортсменка в заключительной попытке показала результат 71,12 метра.

Второе место заняла Елизавета Царева (64,68 м), третье - Анна Пронкина (62,96 м). Лучший результат сезона в мире принадлежит представительнице Белоруссии Ганне Малыщук (75,45 м), он был установлен 20 февраля на турнире в Минске.

Палкина выиграла молодежный чемпионат Европы - 2019 в шведском Евле с результатом 71,08 м. На взрослом чемпионате России, который проходил в июле 2019 года в Чебоксарах, она стала второй (69,33 м) после Царевой (71,94 м).