В Крыму открылась первая профессиональная академия футбола

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Первая профессиональная академия футбола для подготовки юных спортсменов открылась в субботу Евпатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Крымского футбольного союза.

"Академия официально открылась. В ней будут обучаться 150 детей со всего Крыма, которые прошли конкурсный отбор, - рассказали в пресс-службе. - На церемонии открытия присутствовали министр спорта республики Крым Ольга Торубарова, президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, представители Госсовета, Общественной палаты республики Крым, власти города, а также директора школ, откуда дети поступили в академию".

Собеседник агентства отметил, что центральным событием церемонии открытия стал футбольный матч, в котором команда из 11 тренеров играла против всех воспитанников академии. К занятиям юные футболисты приступят 1 сентября.

Академия находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн рублей. Обучение будет бесплатным, за счет бюджета. В ней созданы все условия для профессионального занятия спортом: семь футбольных полноразмерных полей с натуральным и искусственным газонами, тренировочные поля, раздевалки, прачечная, учебные классы и т. д.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. В республике в спортивных секциях занимаются более семи тысяч человек, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.