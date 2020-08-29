Призер ЧМ-2019 в беге на 110 метров Шубенков победил в первом для себя турнире в 2020 году

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков одержал победу на Кубке России по легкой атлетике, который стартовал в субботу в Брянске. Спортсмен из Барнаула пробежал дистанцию за 13,39 секунды.

Второе место занял Константин Шабанов (13,88), третье - его брат Филипп (14,07). Лучший результат сезона в мире принадлежит испанцу Орландо Ортеге (13,11). Он был установлен 14 августа на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Кубок России в Брянске стал для 29-летнего Шубенкова первым стартом в 2020 году. Последний раз он принимал участие в соревнованиях 23 октября 2019 года, когда одержал победу на Всемирных военных играх в Ухани (Китай) с результатом 13,40.

Шубенков - чемпион мира 2015 года, на мировом первенстве 2019 года он стал вторым, пробежав 110 метров с барьерами за 13,15. Победу тогда одержал американец Грант Холлоуэй (13,10).