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Летние олимпийские виды спорта

Шубенков заявил, что возмущен работой инспекторов РУСАДА на Кубке России в Брянске

Спортсмен недоволен тем, что его вызвали на допинг-контроль за полтора часа до финала
Сергей Шубенков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков возмутился работой инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на Кубке России, который проходит в Брянске. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

В субботу Шубенков одержал победу на турнире в беге на 110 м с барьерами.

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"Свой первый допинг-тест я сдал в 2007 году в Турции и с тех пор это делаю регулярно, но такого, что было сегодня, не видел никогда. После предварительных забегов сегодня меня встречает допинг-офицер РУСАДА и говорит, что меня вызывают на допинг-контроль, но мне нужно через полтора часа бежать финал. Он мне дает отсрочку, инспектор находится со мной рядом, но перед финальной разминкой мне захотелось в туалет, а меня туда не пускают, если хочешь, то сходи в баночку. И мне начинают рассказывать, как мне надо делать свою работу", - сказал Шубенков.

"На все это я начинаю заводиться, меня это все очень бесит, мне кажется, что инспекторы даже получают какое-то удовольствие от всего процесса. Меня так руководство ВФЛА в этом году не "радовало", как сегодня это сделало РУСАДА, но я, естественно, выполнил все условия допинг-контроля и сдал все пробы, после чего сделал две короткие разбежки и пробежал. Но почему нельзя все сделать после соревнований? Они ссылаются на свои правила, но как будто мне не надо готовиться, разминаться", - добавил Шубенков.

Шубенков - чемпион мира 2015 года, на мировом первенстве 2019 года он стал вторым, пробежав 110 метров с барьерами за 13,15. Победу тогда одержал американец Грант Холлоуэй (13,10).

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