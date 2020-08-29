Глава АМФР поблагодарил клубы Суперлиги за то, что сезон был доигран

Матчи Париматч-Суперлиги были приостановлены 17 марта решением бюро исполкома Российского футбольного союза сначала до 10 апреля, а позже - до 31 мая. Турнир был возобновлен 1 августа. Впервые чемпионом России стал столичный клуб КПРФ, победивший в финальной серии в трех матчах "Газпром-Югру".

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев выразил благодарность клубам Суперлиги за то, что они сумели доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

"Пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, и я поздравляю весь клуб КПРФ, который долгие годы упорно, системно шел к этой победе. Конечно, на их долю выпал очень непростой год из-за пандемии, но все футболисты, и тренерский штаб как победителей, так и их соперников, дотерпели, - сказал Алиев. - И я благодарен всем руководителям клубов, которые нашли в себе силы и средства в прямом смысле этого слова, - этот чемпионат оказался дорогим в связи с ограничениями и санитарными регламентами, выполнением всех норм".

"Но несмотря на все сложности, Россия, наверное, единственная страна в футзале, в мини-футболе, которая смогла полноценно доиграть самый длительный чемпионат, хоть и долгий - на носу сентябрь, но еще не завершилась серия за бронзовые медали. Несмотря на все эти сложности, команда КПРФ завоевала вдвойне и радостные, и тяжелые медали для них. Поздравляю всех поклонников этого клуба, который впервые и в такое непростое время завоевал победу", - добавил он.

В серии за третье место играют "Синара" и "Тюмень", счет 2-1 в пользу "Синары". Четвертый матч пройдет 30 августа.