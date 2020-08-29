Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Чичерова выиграла свой первый турнир в сезоне

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Победительница Олимпиады-2012 и чемпионата мира - 2011 в прыжках в высоту Анна Чичерова выиграла Кубок России по легкой атлетике, который стартовал в субботу в Брянске. Для 38-летней спортсменки этот турнир стал первым в летнем сезоне.

Чичерова победила с результатом 1,90 метра. Второе место заняла Кристина Королева (1,88), третье - Татьяна Ермаченкова (1,85). Действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене отказалась от участия в Кубке России и продолжает тренироваться в Москве. У сильнейшей легкоатлетки Европы 2019 года в летнем сезоне пока не было ни одного официального старта.

Лучший результат сезона в мире (2,00 м) принадлежит двум украинским прыгуньям в высоту: Юлии Левченко и Ярославе Магучих.

На зимнем чемпионате России - 2020, проходившем в Москве, Чичерова заняла второе место с результатом 1,91 метра, уступив только Ласицкене (2,00). Лучший результат зимнего сезона Чичерова показала в начале февраля на "Русской зиме" - 1,96 м.