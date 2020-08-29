Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии "Формулы-1"

ТАСС, 29 августа. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее в квалификации седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии.

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Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 41,252 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,511), третье - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,526). Хэмилтон завоевал 93-ю поул-позицию в карьере.

Впервые с 2014 года оба пилота "Феррари" не смогли квалифицироваться в первой десятке: монегаск Шарль Леклер займет на стартовой решетке 13-е место, немец Себастьян Феттель - 14-е.

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стартует в гонке с 11-й позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с 12-й. Россиянин впервые в сезоне квалифицировался выше напарника по команде.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, начало - 16:10 мск.