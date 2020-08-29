Призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин занял первое место на Кубке России в Брянске

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в метании молота Валерий Пронкин одержал победу на Кубке России, который стартовал в субботу в Брянске. Спортсмен показал результат 76,50 метра.

Второе место занял Денис Лукьянов (73,75), третье - Андрей Романов (73,46). Лучший результат сезона в мире принадлежит американцу Руди Винклеру (80,70), в Европе - поляку Войцеху Новицкому (80,09).

На чемпионате России - 2019 Пронкин, вернувшийся в спорт после длительного лечения, показал пятый результат (74,21). Победу тогда одержал Евгений Коротовский (77,17), который пропустил Кубок России - 2020, вторым на прошлогоднем чемпионате страны был Алексей Сокирский (75,63), третьим - Лукьянов (75,35).

На чемпионате мира - 2017, проходившем в Лондоне, Пронкин стал вторым с результатом 78,16. В сезоне-2020 26-летний метатель молота показал лучший для себя результат 11 февраля на Мемориале Лунева в Адлере (76,00) и занял тогда первое место.