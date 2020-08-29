Андреев: финальная часть Суперлиги по мини-футболу оказалась интересной и поучительной

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Финальная серия Париматч-Суперлиги между мини-футбольными клубами КПРФ (Москва) и "Газпром-Югра" оказалась интересной и поучительной. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Семен Андреев.

Чемпионом России впервые стал клуб КПРФ, победивший в серии со счетом 3-0.

"Чемпионат завершился на самом высоком уровне: чемпион достоин победы, серебряный призер выглядел замечательно в этих играх, - сказал Андреев. - Финальная фаза оказалась очень напряженной, интересной и, я бы сказал, во многом поучительной".

Почетный президент АМФР отметил, что чемпионат прошел достаточно организованно. "Судейство, по мнению руководителей клубов и других специалистов, было на самом высоком уровне - это очень приятно, особенно с учетом того, что не во всех игровых видах спорта оно получается достаточно гладким, - сказал Андреев. - У нас, я считаю, судьи работали квалифицированно, без особых нареканий".

"Сегодня мы видели, что и молодые игроки, и ветераны обеих команд действовали на самом высоком уровне. Это нас радует", - заключил он.