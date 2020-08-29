Шубенков остался недоволен своим результатом на Кубке России по легкой атлетике

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков недоволен своим результатом на Кубке России по легкой атлетике, который стартовал в субботу в Брянске. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Шубенков одержал победу на турнире в беге на 110 м с барьерами с результатом 13,39 секунды.

"Я недоволен сегодняшним результатом, все плохо, - сказал Шубенков. - Но я не могу хорошо бежать в таком заведенном состоянии, я могу бежать быстрее. А еще меня спрашивают, почему я не бегаю на российских стартах. Но если абстрагироваться, то я обычно таким временем всегда начинаю сезон, но думал, что побыстрее сегодня получится, понравилось мне сегодня бежать, да и Шабанов меня прижал в начале".

Ранее Шубенков раскритиковал работу офицеров Российского антидопингового агентства на турнире. Они вынудили спортсмена сдать анализ в преддверии финального забега, что помешало ему провести полноценную разминку.

Шубенков - чемпион мира 2015 года, на мировом первенстве 2019 года он стал вторым, пробежав 110 метров с барьерами за 13,15 секунды. Победу тогда одержал американец Грант Холлоуэй (13,10).