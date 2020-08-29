"Витязь" впервые в истории выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подольский "Витязь" в овертайме обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в заключительном матче Кубка мэра Москвы и впервые в истории стал победителем турнира. Встречи турнира проходят на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Линус Хульстрём (48-я минута) и Джастин Дэнфорт (58, 61). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (51) и Вадим Шипачев (57). Хульстрём забросил первую шайбу за "Витязь". Дэнфорт стал автором четырех голов в трех матчах турнира, оба игрока перешли в подольский клуб в межсезонье.

Помимо "Витязя" и "Динамо", в Кубке мэра Москвы принимают участие столичные "Спартак" и ЦСКА, их встреча состоится позднее в субботу, начало - 19:15 мск. "Витязь" одержал победы во всех трех матчах, набрав шесть очков в турнирной таблице, что позволило подольскому клубу досрочно стать победителем турнира. "Динамо" не смогло одержать ни одной победы, заняв последнее место с двумя очками в активе.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее в турнире шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015). Сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября.