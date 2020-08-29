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Летние олимпийские виды спорта

Победитель Кубка Европы в толкании ядра Лесной занял первое место на Кубке России

Вторым стал Максим Афонин, третьим - Павел Деркач

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Победитель зимнего Кубка Европы 2018 года в толкании ядра Александр Лесной занял первое место на Кубке России, который проходит в Брянске. В своей лучшей попытке спортсмен толкнул снаряд на 20,51 метра.

Второе место занял Максим Афонин (20,44 м), третье - Павел Деркач (19,35 м). Лучший результат сезона в мире принадлежит американцу Райану Кроузеру (22,91 м), в Европе - поляку Михалу Харатыку (21,88 м).

На чемпионате России - 2019, который проходил в конце июля в Чебоксарах, Лесной показал лучший результат (20,56 м), вторым тогда был Константин Лядусов (20,02 м), третьим - Афонин (19,83 м).

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Летние олимпийские виды спорта
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