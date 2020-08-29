Шубенков огорчен медлительностью ВФЛА в вопросе отправки дорожной карты в World Athletics

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков расстроен медлительностью Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в вопросе отправки дорожной карты в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом он рассказал ТАСС.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам.

"Есть ли у меня обида на World Athletics, что она не торопит ВФЛА как можно быстрее отправить дорожную карту? Мы не можем отправить одну несчастную бумажку, которую я видел самолично уже две недели назад, - сказал Шубенков. - И для этого нужно, чтобы международная федерация поддавливала. Видимо, эту карту ВФЛА отправит в понедельник".

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.