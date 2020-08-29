Кравец: победа в Кубке мэра Москвы станет началом хороших страниц в истории ХК "Витязь"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Победа на предсезонном хоккейном турнире "Кубок мэра Москвы" станет началом хороших страниц в истории подольского "Витязя". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер подмосковной команды Михаил Кравец.
"Витязь" впервые в истории стал победителем Кубка мэра Москвы, одержав победы во всех трех матчах - над столичными ЦСКА (3:2), "Спартаком" (3:2 ОТ) и "Динамо" (3:2 ОТ).
"Турнир очень интересный, особенно для нас, - сказал Кравец. - Мы сыграли три игры с ведущими клубами России, для нас это экзамен и показатель готовности к чемпионату. Все, кто играли на этом турнире, выполнили задание. Долгожданная победа для нас и для Подольска, с этого начинается хорошая страница в истории "Витязя".
"Мы сегодня попразднуем, это в любом случае положительная эмоция и позитив. Некоторые говорят, что предсезонные турниры не обязательно выигрывать, некоторые говорят наоборот. Нам нужно продолжать работать, надеемся, что не будет расслабленности перед сезоном. Надеюсь, что амбиции не уменьшатся, и мы будем претендовать на самое заветное - Кубок Гагарина", - добавил главный тренер "Витязя".
Первый матч в регулярном чемпионате КХЛ "Витязь" проведет 4 сентября на выезде с казанским "Ак Барсом".