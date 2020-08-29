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КХЛ

Московское "Динамо" будет пускать 23% зрителей от вместимости арены на домашние матчи КХЛ

Планируется, что продажа билетов начнется с 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Посещаемость первых домашних матчей московского "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не превысит 23 процента от вместимости арены. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов.

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Вместимость домашней арены "Динамо" составляет 12,2 тыс. зрителей.

"Планируется, что продажа билетов начнется с 1 сентября. На сегодняшний день планируется пускать 23 процента зрителей", - сказал Меркулов.

Первый домашний матч в КХЛ "Динамо" проведет 7 сентября со "Спартаком".

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