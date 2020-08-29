Победительница юниорского ЧЕ-2019 в беге на 400 м Миллер стала первой на Кубке России

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Обладательница золотой медали юниорского чемпионата Европы (до 20 лет) 2019 года Полина Миллер показала лучший результат на Кубке России в беге на 400 метров. Спортсменка пробежала круг за 51,96 секунды.

Второе место заняла Ксения Аксенова (52,46), третье - Вероника Архипова (53,99). Лучший результат сезона в мире принадлежит американке Лунне Ирби (50,50), в Европе - представительнице Нидерландов Фемке Бол (51,13).

Миллер победила на юниорском ЧЕ-2019 в Швеции, пробежав круг за 51,72 секунды. 25 августа на турнире в Испании россиянка установила личный рекорд - 51,00 секунды.

Действующей чемпионкой России на этой дистанции является Антонина Кривошапка, которая не заявилась на кубок страны. На национальном первенстве 2019 года она пробежала 400 м за 51,25 секунды и выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду в Токио. Миллер на чемпионате России - 2019 не выступала.

Чемпионат России 2020 года пройдет с 8 по 11 сентября в Челябинске.