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Футбол в России

Симонян поддержал переименование улиц в честь знаменитых ветеранов "Спартака"

С такой инициативой выступил председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского футбольного союза бывший футболист "Спартака" Никита Симонян поддержал идею переименования улиц в окрестностях домашнего стадиона команды "Открытие-Арена" в честь ветеранов красно-белых. Об этом он рассказал журналистам.

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"Всегда поддерживаю", - ответил Симонян на вопрос об отношении к инициативе председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна.

Федун в письме на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других столичных объектов Натальи Сергуниной предложил назвать проектируемые улицы вокруг стадиона именами знаменитых игроков "Спартака". В частности, в честь основателей клуба братьев Старостиных, а также Игоря Нетто, Галимзяна Хусаинова, Анатолия Крутикова, Алексея Парамонова, Владислава Жмелькова, Анатолия Исаева, Анатолия Ильина, Федора Черенкова, Бориса Татушина, Николая Тищенко, Михаила Огонькова, Сергея Сальникова, Анатолия Масленкина и Ильи Цымбаларя.

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