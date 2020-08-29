Россиянин Мазепин потерял победу в первой гонке этапа "Формулы-2" в Бельгии из-за штрафа

ТАСС, 29 августа. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин финишировал первым в гонке седьмого этапа серии "Формула-2", который проходит в Бельгии.

Однако сразу после финиша стюарды оштрафовали Мазепина на пять секунд за выдавливание соперника с трассы. Победа перешла к японскому пилоту команды Carlin Юки Цуноде, Мазепин переместился на вторую позицию, третьим стал сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер (Prema).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал пятым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - 16-м.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.