Иванюк заявил, что на Кубке России ставил задачу установить лучший результат сезона в мире

БРЯНСК, 29 августа. /ТАСС/. Обладатель Кубка России - 2020 в прыжках в высоту Илья Иванюк ставил перед собой задачу победить на этом турнире с лучшим результатом сезона в мире. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

Иванюк победил в субботу в Брянске с результатом 2,30 метра, после чего безуспешно пытался прыгнуть на 2,34 м.

"Я сегодня хотел прыгнуть на 2,34, чтобы установить лучший результат сезона в мире. Но не получилось, хотя объективно готов был бороться с такими высотами", - сказал Иванюк.

Лучший результат сезона в мире принадлежит белорусу Максиму Недосекову (2,33), он был установлен 14 августа на турнире в Минске. Для 27-летнего Иванюка Кубок России стал вторым стартом сезона. 14 августа на чемпионате Центрального федерального округа, который также проходил в Брянске, он победил с результатом 2,15 метра.

"Чем объяснить такой рост результатов по сравнению с турниром двухнедельной давности? Просто сегодня вовремя пришел на соревнования, а в тот раз я на час опоздал на разминку, потому что вовремя не посмотрел на расписание. Сегодня все сделал как надо, настроился, и результат не заставил себя ждать при такой хорошей погоде и отличном стадионе", - добавил собеседник ТАСС.

В активе Иванюка есть также бронзовые награды чемпионата мира 2019 года и летнего европейского первенства - 2018.