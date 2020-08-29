Белгородские власти выразили соболезнования в связи со смертью тренера Федора Емельяненко

ТАСС, 29 августа. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и члены правительства региона выразили соболезнования в связи со смертью тренера российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Владимира Воронова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Владимир Воронов умер в субботу в возрасте 55 лет. По информации источника ТАСС, близкого к ситуации, Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Губернатор и члены правительства Белгородской области выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного тренера, всем, чья судьба соприкоснулась с этим масштабным человеком, - говорится в сообщении. - Трижды он становился лучшим тренером Белгородской области, 20 последних лет жизни был в руководстве областной федерации самбо".

Воронов был тренером и преподавателем высшей категории по дзюдо и самбо СДЮСШОР имени Александра Невского, в последние годы работал директором школы. Тренировал команды ММА Imperial Team и клуба Red Devil. Он взял Емельяненко в секцию в 1986 году, когда тому было 10 лет, и работал с ним на протяжении всей его карьеры в самбо, дзюдо и ММА. Воронов - заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России по самбо, заслуженный работник физической культуры РФ, был признан лучшим тренером 2014 года в России по боевому самбо.