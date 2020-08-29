Норвежец Кристофф стал победителем первого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 29 августа. Норвежец Александер Кристофф, выступающий за команду UAE Team Emirates, стал победителем первого этапа шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс", стартовавшей во Франции. Он преодолел дистанцию 156 км за 3 часа 46 минут 23 секунды.

Кристофф на финише опередил датского велогонщика Мадса Педерсена из Trek-Segafredo и нидерландца Кеса Бола из команды Sunweb, занявших второе и третье места соответственно.

Второй этап протяженностью 186 км пройдет 30 августа.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 470 км. Финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.