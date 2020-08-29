"Спартак" победил тульский "Арсенал" и возглавил таблицу РПЛ

В составе победителей голы забили Александр Соболев (41-я минута) и Самюэль Жиго (45+3). У проигравших отличился Даниил Хлусевич (36). На 45-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Даниил Лесовой. В компенсированное ко второму тайму время желтую карточку получил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

На 57-й минуте в составе "Спартака" вместо Зелимхана Бакаева на поле вышел Гус Тил, однако уже через семь минут игрок получил травму и не смог продолжать игру. Его заменил полузащитник Остон Урунов, для узбекистанца матч против "Арсенала" стал дебютным за красно-белых.

"Спартак" одержал третью победу подряд. Московский клуб набрал 14 очков в шести матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив петербургский "Зенит" (12 очков в пяти матчах). "Арсенал" идет 11-м, имея в активе 5 очков после шести встреч.

В седьмом туре подопечные Тедеско сыграют в гостях против столичного ЦСКА, "Арсенал" на выезде встретится с "Зенитом". Обе встречи пройдут после перерыва на матчи национальных сборных.

"Спартак" Тедеско впервые одержал три победы подряд

Болельщики "Спартака" предвкушали матчи шестого тура РПЛ, поскольку по итогам игр в выходные на исходе августа красно-белые впервые с чемпионского сезона-2016/17 могли выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Для этого им было необходимо обыграть неудобный в последние годы тульский "Арсенал", а также рассчитывать на то, что идущий первым "Зенит" в воскресенье в Москве не выиграет у "Локомотива". Первая часть этой задачи была полностью в руках спартаковцев. Особенно с учетом того, что соперник лишился главной ударной силы в атаке: 33-летний нападающий Евгений Луценко выбыл из строя минимум на три недели в день получения первого в карьере вызова в сборную России.

Атмосфера футбольного праздника несколько меркла из-за того, что фанатская трибуна B, на которой традиционно располагается основная масса активных болельщиков "Спартака", была закрыта из-за инцидента на матче четвертого тура между красно-белыми и "Локомотивом". Причиной такого наказания стало скандирование оскорблений на расовой почве в адрес натурализованного голкипера железнодорожников и сборной России Маринато Гилерме. Эта санкция никоим образом не сказалась на общей численности зрителей на трибунах "Открытие-Арены". Отличительной особенностью субботней игры стало представление стартового состава "Спартака". Вместо фотографий игроков на табло стадиона демонстрировались детские рисунки футболистов.

Игра получилась довольно жесткой, особенно со стороны игроков "Арсенала". Туляки получили семь предупреждений, а незадолго до перерыва полузащитник гостей Даниил Лесовой за споры с арбитрами получил вторую желтую карточку, которая привела к его удалению. До того как "Арсенал" остался в меньшинстве, команда Сергея Подпалого усилиями Даниила Хлусевича успела открыть счет и спустя пять минут пропустить от Александра Соболева. Уже когда соперник остался в меньшинстве, красно-белые вышли вперед - подачу со штрафного замкнул защитник Жиго.