Мостовой считает, что "Спартак" должен занять место в тройке призеров РПЛ

"В том сезоне все было кувырком, все менялось, еще и история с вирусом повлияла, поэтому "Спартак" и занял седьмое место, - сказал Мостовой. - А в этом году я уже говорил, что красно-белые, обладая таким составом и поддержкой, обязаны быть не ниже третьей строчки. Есть глубина в команде, много перспективных, было усиление на трансферном рынке, к тому же "Спартаку" опускаться ниже уже некуда, дальше только вперед. Кроме того, раньше было много скандалов с судейскими ошибками, сейчас их все же стало поменьше".

При этом собеседник ТАСС отметил, что у красно-белых пока не все получается в игровом плане. "Некоторые победы "Спартак" добывает не совсем по игре. К примеру, в матче с "Ротором" волгоградцы должны были выигрывать, - сказал Мостовой. - В сегодняшнем матче Тула тоже ни в чем не уступала. Быть может, не удали судья игрока "Арсенала", "Спартак" бы и не выиграл. Нельзя сказать, что москвичи по всем статьям переигрывают соперников, так, со скрипом добывают очки и потихоньку идут вверх".

По мнению Мостового, непопадание "Спартака" в еврокубки по результатам прошлого сезона может помочь москвичам в национальном чемпионате. "Нельзя забывать еще и о том, что у других команд, претендующих на попадание в тройку, сейчас начнутся еврокубки. А у "Спартака" их нет, это еще одно преимущество. Так что факторов, которые могли бы помочь команде Доменико Тедеско, хватает", - подытожил он.

В седьмом туре "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА.