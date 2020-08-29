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Футбол в России

Мостовой считает, что "Спартак" должен занять место в тройке призеров РПЛ

Бывший полузащитник сборной России отметил, что непопадание красно-белых в еврокубки по результатам прошлого сезона может помочь московскому клубу в текущем национальном чемпионате

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. "Спартак" обязан попасть в тройку призеров по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), считает бывший полузащитник красно-белых и сборной России Александр Мостовой. Такое мнение он высказал ТАСС.

В субботу "Спартак" на своем поле победил тульский "Арсенал" (2:1) и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

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"В том сезоне все было кувырком, все менялось, еще и история с вирусом повлияла, поэтому "Спартак" и занял седьмое место, - сказал Мостовой. - А в этом году я уже говорил, что красно-белые, обладая таким составом и поддержкой, обязаны быть не ниже третьей строчки. Есть глубина в команде, много перспективных, было усиление на трансферном рынке, к тому же "Спартаку" опускаться ниже уже некуда, дальше только вперед. Кроме того, раньше было много скандалов с судейскими ошибками, сейчас их все же стало поменьше".

При этом собеседник ТАСС отметил, что у красно-белых пока не все получается в игровом плане. "Некоторые победы "Спартак" добывает не совсем по игре. К примеру, в матче с "Ротором" волгоградцы должны были выигрывать, - сказал Мостовой. - В сегодняшнем матче Тула тоже ни в чем не уступала. Быть может, не удали судья игрока "Арсенала", "Спартак" бы и не выиграл. Нельзя сказать, что москвичи по всем статьям переигрывают соперников, так, со скрипом добывают очки и потихоньку идут вверх".

По мнению Мостового, непопадание "Спартака" в еврокубки по результатам прошлого сезона может помочь москвичам в национальном чемпионате. "Нельзя забывать еще и о том, что у других команд, претендующих на попадание в тройку, сейчас начнутся еврокубки. А у "Спартака" их нет, это еще одно преимущество. Так что факторов, которые могли бы помочь команде Доменико Тедеско, хватает", - подытожил он.

В седьмом туре "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА.

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