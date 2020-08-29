Федун назвал несчастным случаем травму Тила в матче с ФК "Арсенал"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Травма и обратная замена нидерландского полузащитника "Спартака" Гуса Тила в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Арсеналом" является несчастным случаем. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

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"Спартак" в субботу дома обыграл "Арсенал" (2:1) и возглавил таблицу чемпионата России. Тил вышел на замену на 57-й минуте и покинул поле на 69-й, подвернув голеностоп.

"Очень приятно, что победили. Приятно, что на первом месте. Тил - несчастный случай. Давайте радоваться моменту", - сказал Федун.

"Мы надеемся, что травма не серьезная. Надо подождать, скоро будет ясно", - отметил, в свою очередь, генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

В седьмом туре "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА, матч пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных.

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