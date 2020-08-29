Тедеско считает, что дебют футболиста Урунова за "Спартак" удался

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полузащитник Остон Урунов хорошо дебютировал за московский футбольный клуб "Спартак". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

В субботу "Спартак" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1. Урунов вышел на 69-й минуте встречи, заменив травмированного Гуса Тила.

"Остон хорошо дебютировал, видно было, что он немного нервничал, но это неудивительно, - сказал Тедеско. - Он молодой игрок, первая игра за большой клуб, на таком стадионе, при таких болельщиках. Вначале он потерял пару важных мячей, затем выправил свою игру и показал неплохой футбол".

"Он молодой парень, очень талантливый, но ему нужно время для адаптации как к коллективу, так и к тому футболу, в который мы играем. И мы дадим это время ему, на него никто не давит. Надеемся, что все будет хорошо", - добавил главный тренер "Спартака".

В седьмом туре подопечные Тедеско сыграют в гостях против столичного ЦСКА. Встреча пройдет после перерыва на матчи национальных сборных.