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Футбол в России

Тедеско: "Спартак" в матче с "Арсеналом" был ближе к ничьей, чем к победе

Красно-белые выиграли со счетом 2:1
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала" был ближе к ничьей. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

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В субботу "Спартак" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. В первом тайме за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Даниил Лесовой.

"Сейчас рано смотреть на таблицу, мы хотим идти от игры к игре, побеждать в каждом матче, - сказал Тедеско. - Какие-то игры даются легче, какие-то тяжелее, сегодня был тяжелый матч, но мы его выиграли. Казалось бы, не будь удаления, мы могли сегодня не победить. В матче с "Сочи" мы заслуживали победы, а сегодня, возможно, мы заслуживали ничьей, но счет на табло, футбол такой".

"Спартак" набрал 14 очков в шести матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив петербургский "Зенит" (12 очков в пяти матчах). "Арсенал" идет 11-м, имея в активе 5 очков после шести встреч.

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