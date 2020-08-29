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Футбол в России

Руководитель "Арсенала" предложил проверить на полиграфе судью матча со "Спартаком"

На 45-й минуте туляки остались в меньшинстве после удаления полузащитника Даниила Лесового за вторую желтую карточку
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев предложил отправить главного арбитра матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с московским "Спартаком" Алексея Матюнина на проверку на полиграфе. Об этом Аджоев заявил ТАСС.

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Встреча "Спартака" и "Арсенала" прошла в субботу и завершилась победой москвичей со счетом 2:1. На 45-й минуте туляки остались в меньшинстве после удаления полузащитника Даниила Лесового за вторую желтую карточку.

"До сегодняшнего дня мы думали, что в футбол играют "11 на 11", но, видимо, это не так, - сказал Аджоев. - В этом матче 10 играли против 15. Судейская бригада во главе с рефери, фамилия которого не Матюнин, а, очевидно, какая-то другая, сыграла за "Спартак". Ключевой момент в матче - удаление Лесового, лайнсмен находится в метре от эпизода, момент происходит на его глазах, и он принимает неверное решение".

"Что это? Ошибка, предвзятость? Давайте выясним это с помощью полиграфа, раз уж у нас появилась такая традиция, или у нас одних проверяют, а других нет? Нам постоянно рассказывают, что система видеоассистента рефери (VAR) вмешивается только, когда видит очевидную ошибку, какая же тогда ошибка называется очевидной, если не эта, и для чего нужен VAR, если не исправлять такие ситуации? Как составлен протокол VAR, если такие эпизоды проходят мимо него?" - добавил Аджоев.

"Мы не оправдываем игрока, он молодой парень, не сдержался, увидев вопиющую несправедливость, но кто ответит за то, что судьи ломают игру и сводят на нет усилия сотен людей? И это только один эпизод в матче, были и другие моменты, тот же Лесовой первую желтую карточку получил за опасную игру, через несколько минут против него был совершен такой же фол - карточки сопернику нет, - отметил руководитель "Арсенала". - Где последовательность? Костадинову разбили нос локтем - опять ничего, мы были готовы играть со "Спартаком", что и показал матч, даже второй тайм, когда играли в меньшинстве, но мы не готовились к тому, что против нас будет играть еще и бригада судей".

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что судья Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе, на которую он был приглашен после матча первого тура между "Спартаком" и "Сочи". По информации издания, в отношении арбитра в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Издание утверждает, что существует вероятность пожизненного отстранения арбитра от профессиональной судейской деятельности.

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