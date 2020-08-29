Эксперт: линейный арбитр матча "Спартак" - "Арсенал" спровоцировал удаление Лесового

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ошибка линейного судьи в стартовом матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом" привела к излишним эмоциям игрока "Арсенала" Даниила Лесового, что вылилось в удаление игрока. Таким мнением с ТАСС поделился бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

Матч, прошедший на "Открытие-Арене" в Москве, завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". На 45-й минуте Лесовой был удален за вторую желтую карточку - игрок позволил себе общение с линейным арбитром на повышенных тонах.

"У меня двоякое мнение по этому вопросу. Если официально, то предъявить судье претензии нельзя. В правилах четко сказано - любое недовольство действиями арбитра словами или жестом наказывается желтой карточкой. Но есть вторая вещь - игра, ее дух, и здесь я лично остался сильно недоволен", - сказал Бартфельд.

"В футболе мелочей не бывает. В данном случае аут бесспорно был в пользу футболистов Тулы, и помощник арбитра ошибся. Это решение и придало излишние эмоции игроку "Арсенала", он не сдержался в эмоциях. Но они же люди, идет игра, и видно было всем, не только игрокам, но и судьям, болельщикам, что этот аут принадлежал "Арсеналу", и помощник ошибается, и я бы даже сказал, что помощник спровоцировал неправильные действия Лесового", - подчеркнул эксперт.

К действиям арбитра, по мнению специалиста, не придраться. "Можно было применить педагогические действия, подбежать, сказать: "Не надо так, парень, успокойся, да, была ошибка, не надо так реагировать" - и все бы все поняли, и не было бы такого ажиотажа к этому моменту", - отметил специалист.