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Футбол в России

Тедеско: тяжесть травмы футболиста "Спартака" Тила будет определена в ближайшие дни

Главный тренер "Спартака" выразил надежду, что Александр Кокорин с понедельника сможет тренироваться в общей группе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Медицинский штаб московского футбольного клуба "Спартак" в ближайшие дни определит тяжесть повреждения нидерландского полузащитника команды Гуса Тила. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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В пятницу "Спартак" в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тульский "Арсенал" (2:1). Тил вышел на замену на 57-й минуте встречи, однако уже через семь минут покинул поле из-за травмы.

"Тил подвернул голеностоп, в ближайшие дни определим тяжесть травмы, надеемся, ничего серьезного нет, - сказал Тедеско. - Ему в последнее время не везет, как только начинает набирать форму, случается какая-то травма".

В минувшее межсезонье в "Спартак" на правах свободного агента перешел нападающий Александр Кокорин, однако из-за травмы футболист не провел ни одного матча за столичный клуб. "Кокорин чувствует себя хорошо, динамика положительная. Надеемся, что с понедельника сможет тренироваться в общей группе. Игроки разъедутся по сборным, будет время обратить внимание на других футболистов, в том числе чтобы помочь Александру набрать форму", - добавил главный тренер "Спартака".

"Спартак" набрал 14 очков в шести матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опередив петербургский "Зенит". В седьмом туре подопечные Тедеско сыграют в гостях против столичного ЦСКА. Встреча пройдет после перерыва на матчи национальных сборных.

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