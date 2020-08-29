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Футбол в России

Газизов: "Спартаку" нужно привыкать к первому месту в РПЛ

Генеральный директор московского клуба поблагодарил болельщиков после матча с "Арсеналом"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" необходимо привыкать к первому месту в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

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"Победы - это всегда приятно. Промежуточное первое место? Надо привыкать. Приятно, что команда побеждает и показывает характер, это самое главное", - сказал Газизов.

"Ребята и Доменико (главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско - прим. ТАСС) - молодцы. Наверное, игра показывает, что все делается правильно. Еще раз хотел бы поздравить команду с духом, с силой, с желанием. Большое спасибо болельщикам", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА, матч пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных.

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