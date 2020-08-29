Газизов: "Спартаку" нужно привыкать к первому месту в РПЛ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" необходимо привыкать к первому месту в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Спартак" в субботу дома обыграл "Арсенал" и возглавил таблицу чемпионата России.

"Победы - это всегда приятно. Промежуточное первое место? Надо привыкать. Приятно, что команда побеждает и показывает характер, это самое главное", - сказал Газизов.

"Ребята и Доменико (главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско - прим. ТАСС) - молодцы. Наверное, игра показывает, что все делается правильно. Еще раз хотел бы поздравить команду с духом, с силой, с желанием. Большое спасибо болельщикам", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против столичного ЦСКА, матч пройдет после паузы, связанной с играми национальных сборных.