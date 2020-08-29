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Шахматная онлайн-олимпиада

Сборная России сыграет с командой Индии в финале шахматной онлайн-олимпиады

В полуфинале россияне оказались сильнее сборной США

ТАСС, 29 августа. Сборная России победила команду США и вышла в финал Всемирной шахматной онлайн-олимпиады.

Первый матч завершился победой россиян со счетом 3,5:2,5, во втором команды не смогли выявить победителя (3:3). В финале сборная России встретится с командой Индии, которая в своем полуфинале оказалась сильнее поляков. Финал пройдет 30 августа.

В составе сборной России, капитаном которой является Александр Мотылев, выступают Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.

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Шахматная онлайн-олимпиада
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