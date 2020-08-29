Красный день календаря. Клуб КПРФ выиграл чемпионат России по мини-футболу

Сезон стартовал 7 сентября 2019 года и должен был завершиться в начале лета, однако, как и в других видах спорта, в дело вмешался коронавирус. Турнир был приостановлен в марте, а возобновился только 1 августа. Изначально Ассоциация мини-футбола России (АМФР) планировала продолжить сезон матчами регулярного чемпионата, однако позднее было принято решение возобновить турнир сразу со стадии плей-офф. Связано это было с тем, что к тому моменту по финансовым причинам с чемпионата снялся "Беркут" из Грозного.

Путь к финалу у команд сложился по-разному. Если клуб КПРФ на стадиях 1/4 финала и полуфинала без особых проблем обыграл в трех матчах "Ухту" и "Тюмень" соответственно, то "Газпром-Югра" после уверенной победы в четвертьфинале над сыктывкарской "Новой генерацией" (3-0 в серии) встретил серьезное сопротивление со стороны екатеринбургской "Синары". Для выхода в финал двукратным чемпионам России и обладателям Кубка УЕФА 2016 года потребовалось провести все пять матчей.

В финале клуб КПРФ воспользовался преимуществом своей площадки, выиграв оба домашних матча - 4:2 и 4:1. В третьем поединке в гостях московский клуб проявил волю к победе, отыгравшись во втором тайме со счета 0:2 и выиграв в серии пенальти (основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3). Судьба чемпионства решилась в трех матчах, а клуб КПРФ впервые в истории стал победителем национального первенства. В серии за третье место "Синара" ведет у "Тюмени" со счетом 2-1, четвертая игра пройдет 30 августа.

"Пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, и я поздравляю клуб КПРФ, который долгие годы упорно, системно шел к этой победе. Конечно, на их долю выпал очень непростой год из-за пандемии, но все футболисты и тренерский штаб как победителей, так и их соперников, дотерпели, - рассказал ТАСС президент АМФР Эмиль Алиев. - И я благодарен всем руководителям клубов, которые нашли в себе силы и средства в прямом смысле этого слова, - этот чемпионат оказался дорогим в связи с ограничениями и санитарными регламентами, выполнением всех норм".

Наследие "Дины"

Клуб КПРФ был основан в 2003 году после победы представителей партии в мини-футбольном турнире с участием других фракций перед выборами в Госдуму. На основе того коллектива в скором времени была собрана команда для участия в профессиональных турнирах. Капитаном и президентом клуба стал Иван Мельников - старший сын первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова.

Команда заявилась на чемпионат Москвы, где успешно выступала благодаря наличию в своем составе профессиональных игроков. К примеру, в сезоне-2008/09 в составе команды КПРФ выступали бывшие футболисты "Дины" - многократные чемпионы России и чемпионы Европы Аркадий Белый (нынешний гендиректор клуба - прим. ТАСС), Александр Верижников, Дмитрий Горин. По итогам того сезона клуб стал чемпионом Москвы, и на торжественном приеме, устроенном команде партийным руководством, было решено создать команду для выступления в Высшей лиге.

В первом сезон в Высшей лиге клуб КПРФ занял шестое место, а в следующем выиграл турнир и пробился в Суперлигу. С 2011 по 2015 год команда являлась одним из середняков, занимая 10-11-е места. С 2016 года клуб, основным источником финансирования которого продолжает оставаться партия, неизменно играет в плей-офф, постепенно укрепляя состав.