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Футбол в России

Газизов: ФК "Спартак" не будет переплачивать за новичков команды

Этим летом московский клуб приобрел полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не собирается переплачивать за новых игроков в нынешнее трансферное окно. Об этом журналистам рассказал генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов.

Этим летом "Спартак" приобрел полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина.

"Мы ведем определенные переговоры, действуем в тишине, стараемся все сбалансировать, - сказал Газизов. - Поэтому, наверное, очень много слухов. Новички должны быть, но еще раз хочу сказать, все будет сбалансировано - никто переплачивать не будет".

Кокорин на данный момент не провел за "Спартак" ни одного матча. "Сыграет ли он с ЦСКА в следующем туре? Давайте подождем - состав выбирает главный тренер. Все идет нормально, он почти что в основной группе", - отметил он.

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