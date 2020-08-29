Газизов: ФК "Спартак" не будет переплачивать за новичков команды

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не собирается переплачивать за новых игроков в нынешнее трансферное окно. Об этом журналистам рассказал генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов.

Этим летом "Спартак" приобрел полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина.

"Мы ведем определенные переговоры, действуем в тишине, стараемся все сбалансировать, - сказал Газизов. - Поэтому, наверное, очень много слухов. Новички должны быть, но еще раз хочу сказать, все будет сбалансировано - никто переплачивать не будет".

Кокорин на данный момент не провел за "Спартак" ни одного матча. "Сыграет ли он с ЦСКА в следующем туре? Давайте подождем - состав выбирает главный тренер. Все идет нормально, он почти что в основной группе", - отметил он.