Газизов считает, что вызов футболиста "Спартака" Соболева в сборную России не за горами

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев в ближайшем будущем должен получить вызов в сборную России. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

Соболев не в сборной и в тени Дзюбы.

Соболев не в сборной и в тени Дзюбы. Черчесов назвал состав на матчи Лиги наций

Форвард не получил приглашение на ближайшие матчи сборной из-за конфликта с Артемом Дзюбой. Позднее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что конфликт между футболистами улажен.

"Обычная ситуация, ребята созвонились, никаких проблем. Думаю, что вызов Саши в сборную не за горами. По этому поводу не стоит переживать. Он своей игрой, своим желанием и любовью к футболу доказывает, что достоин этого вызова", - сказал Газизов.

Сборная России в Лиге наций сыграет с командами Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). На счету Соболева три мяча в текущем чемпионате России, форвард отличился в субботнем матче против тульского "Арсенала".