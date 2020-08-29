Соболев заявил, что будет доказывать, что достоин вызова в сборную России по футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев будет доказывать, что достоин вызова в сборную России. Об этом он заявил журналистам.

Соболев не получил приглашение на ближайшие матчи сборной России из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Позднее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что конфликт между футболистами улажен.

"Давайте эту тему просто закроем и не будем больше говорить, конфликт решен, - сказал Соболев. - В сборной уже было 25 человек, Евгений Луценко (получивший травму - прим. ТАСС) был 26-м. Тем более Станислав Саламович Черчесов сказал, что 25 игроков в обойме уже есть. Я буду работать дальше и доказывать, поговорили с Черчесовым, я сообщил ему, что конфликт исчерпан, он сказал, чтобы я работал".

Сборная России в Лиге наций сыграет с командами Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). На счету Соболева три мяча в текущем чемпионате России, форвард отличился в субботнем матче против тульского "Арсенала" (2:1).