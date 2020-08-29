ЦСКА победил "Спартак" в заключительном матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли столичный "Спартак" со счетом 5:2 в заключительном матче Кубка мэра Москвы. Встречи турнира проходили на "ЦСКА-Арене".

"Витязь" впервые в истории выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею

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В составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (4-я минута), Андрей Локтионов (28, 32), Михаил Науменков (35) и Николай Голдобин (56). У проигравших отличились Йори Лехтеря (8) и Лукаш Радил (31).

Победу на Кубке мэра Москвы одержал подольский "Витязь", набравший шесть очков в трех матчах. ЦСКА занял второе место (5 очков), далее расположились "Спартак" (3) и московское "Динамо" (2).

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года, "Витязь" впервые стал победителем турнира. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее в турнире шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

Сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября.