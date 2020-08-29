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Футбол в России

Джикия заявил, что не придает значения лидерству "Спартака" в РПЛ

Капитан красно-белых сказал, что выигрывать всегда приятно

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Капитан "Спартака" Георгий Джикия не придает большого значения тому, что его команда поднялась на первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге после победы над "Арсеналом". Об этом он рассказал журналистам.

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"Хорошие впечатления, с хорошим настроением еду в сборную. Всегда приятно выигрывать. Я уже неоднократно говорил, что сейчас не стоит смотреть на таблицу, потому что все подсчеты будем делать после 30-го тура. Рады, что выиграли, и обидно, что пропустили со стандарта, опять не разобрались", - сказал Джикия.

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