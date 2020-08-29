"Химки" и "Ротор" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" сыграли вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".
В составе "Химок" гол забил Александр Ломовицкий (56-я минута), у "Ротора" отличился Камиль Муллин (32). Ломовицкий, арендованный "Химками" у московского "Спартака", забил за подмосковный клуб первый гол.
В прошлом сезоне "Химки" и "Ротор" играли в Олимп - Футбольной национальной лиге, завоевав по итогам чемпионата право на участие в РПЛ. Первая встреча между командами в прошлом сезоне, проходившая в Волгограде, завершилась со счетом 1:1, во втором круге победу одержал "Ротор" (2:0).
"Химки" и "Ротор" занимают предпоследнее и последнее места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Подмосковный клуб набрал три очка в шести матчах, в активе команды из Волгограда два очка.
В седьмом туре "Химки" в гостях встретятся с екатеринбургским "Уралом", "Ротор" на домашнем стадионе примет "Краснодар". Обе встречи пройдут после перерыва на матчи национальных сборных.
Битва аутсайдеров
"Химки" и "Ротор" - единственные команды в РПЛ, не одержавшие побед со старта турнира. Накануне состав "Химок" пополнил нападающий "Зенита-2" Илья Воробьев, перешедший в подмосковную команду на правах аренды до конца сезона. В первых трех матчах Олимп - Профессиональной футбольной лиги 21-летний форвард забил два мяча и сделал одну результативную передачу. "Ротор" усилил вратарскую позицию - заявку команды пополнил 27-летний хорват Йосип Чондрич. Ранее фактурные Седрик Гогуа и Соломон Кверквелия укрепили защитную линию волгоградцев, а скоростной дриблер Зурико Давиташвили добавил креатива в середину поля.
У хозяев поля из-за дисквалификации матч пропускал полузащитник Данил Казанцев, удаленный в предыдущем матче против тульского "Арсенала" за две желтые карточки. В лазарете команды находятся защитники Евгений Гапон, Александр Филин и нападающий Владимир Дядюн. "Ротор" не мог рассчитывать на травмированных полузащитников Николая Кипиани и Жано Ананидзе.
Из Волгограда поддержать "Ротор" приехал внушительный десант болельщиков, не менее ста человек. Шумовой поддержкой подопечные Александра Хацкевича оказались обеспечены лучше хозяев.
Счет в матче был открыт на 32-й минуте, отличился нападающий "Ротора" Камиль Муллин. 26-летний форвард забил второй гол со старта сезона. До этого выпускник академии столичного "Локомотива" отличился в домашнем матче четвертого тура с "Сочи". Правда, чтобы убедиться в правильности взятия ворот главному арбитру Кириллу Левникову пришлось прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR).
Ответа от хозяев пришлось ждать почти полчаса. На 56-й минуте за красно-черных отличился спартаковский джокер Ломовицкий с передачи Аршака Коряна. Перешедший на правах аренды в "Химки" 22-летний полузащитник отметился первым голом за новую команду.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|2
|Зенит
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|3
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|5-2
|10
|5
|Ахмат
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|6
|Ростов
|5
|3
|0
|2
|3-4
|9
|7
|Локомотив
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|8-7
|7
|9
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|10
|Краснодар
|5
|2
|1
|2
|6-3
|7
|11
|Арсенал
|6
|1
|2
|3
|6-8
|5
|12
|Урал
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|4-10
|4
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15
|Химки
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|16
|Ротор
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2