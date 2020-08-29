"Химки" и "Ротор" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" сыграли вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

В составе "Химок" гол забил Александр Ломовицкий (56-я минута), у "Ротора" отличился Камиль Муллин (32). Ломовицкий, арендованный "Химками" у московского "Спартака", забил за подмосковный клуб первый гол.

В прошлом сезоне "Химки" и "Ротор" играли в Олимп - Футбольной национальной лиге, завоевав по итогам чемпионата право на участие в РПЛ. Первая встреча между командами в прошлом сезоне, проходившая в Волгограде, завершилась со счетом 1:1, во втором круге победу одержал "Ротор" (2:0).

"Химки" и "Ротор" занимают предпоследнее и последнее места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Подмосковный клуб набрал три очка в шести матчах, в активе команды из Волгограда два очка.

В седьмом туре "Химки" в гостях встретятся с екатеринбургским "Уралом", "Ротор" на домашнем стадионе примет "Краснодар". Обе встречи пройдут после перерыва на матчи национальных сборных.

Битва аутсайдеров

"Химки" и "Ротор" - единственные команды в РПЛ, не одержавшие побед со старта турнира. Накануне состав "Химок" пополнил нападающий "Зенита-2" Илья Воробьев, перешедший в подмосковную команду на правах аренды до конца сезона. В первых трех матчах Олимп - Профессиональной футбольной лиги 21-летний форвард забил два мяча и сделал одну результативную передачу. "Ротор" усилил вратарскую позицию - заявку команды пополнил 27-летний хорват Йосип Чондрич. Ранее фактурные Седрик Гогуа и Соломон Кверквелия укрепили защитную линию волгоградцев, а скоростной дриблер Зурико Давиташвили добавил креатива в середину поля.