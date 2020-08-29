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Футбол в России
Обновлено 

"Химки" и "Ротор" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" сыграли вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки".

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В составе "Химок" гол забил Александр Ломовицкий (56-я минута), у "Ротора" отличился Камиль Муллин (32). Ломовицкий, арендованный "Химками" у московского "Спартака", забил за подмосковный клуб первый гол.

В прошлом сезоне "Химки" и "Ротор" играли в Олимп - Футбольной национальной лиге, завоевав по итогам чемпионата право на участие в РПЛ. Первая встреча между командами в прошлом сезоне, проходившая в Волгограде, завершилась со счетом 1:1, во втором круге победу одержал "Ротор" (2:0).

"Химки" и "Ротор" занимают предпоследнее и последнее места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Подмосковный клуб набрал три очка в шести матчах, в активе команды из Волгограда два очка.

В седьмом туре "Химки" в гостях встретятся с екатеринбургским "Уралом", "Ротор" на домашнем стадионе примет "Краснодар". Обе встречи пройдут после перерыва на матчи национальных сборных.

Битва аутсайдеров

"Химки" и "Ротор" - единственные команды в РПЛ, не одержавшие побед со старта турнира. Накануне состав "Химок" пополнил нападающий "Зенита-2" Илья Воробьев, перешедший в подмосковную команду на правах аренды до конца сезона. В первых трех матчах Олимп - Профессиональной футбольной лиги 21-летний форвард забил два мяча и сделал одну результативную передачу. "Ротор" усилил вратарскую позицию - заявку команды пополнил 27-летний хорват Йосип Чондрич. Ранее фактурные Седрик Гогуа и Соломон Кверквелия укрепили защитную линию волгоградцев, а скоростной дриблер Зурико Давиташвили добавил креатива в середину поля.

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У хозяев поля из-за дисквалификации матч пропускал полузащитник Данил Казанцев, удаленный в предыдущем матче против тульского "Арсенала" за две желтые карточки. В лазарете команды находятся защитники Евгений Гапон, Александр Филин и нападающий Владимир Дядюн. "Ротор" не мог рассчитывать на травмированных полузащитников Николая Кипиани и Жано Ананидзе.

Из Волгограда поддержать "Ротор" приехал внушительный десант болельщиков, не менее ста человек. Шумовой поддержкой подопечные Александра Хацкевича оказались обеспечены лучше хозяев.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте, отличился нападающий "Ротора" Камиль Муллин. 26-летний форвард забил второй гол со старта сезона. До этого выпускник академии столичного "Локомотива" отличился в домашнем матче четвертого тура с "Сочи". Правда, чтобы убедиться в правильности взятия ворот главному арбитру Кириллу Левникову пришлось прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

Ответа от хозяев пришлось ждать почти полчаса. На 56-й минуте за красно-черных отличился спартаковский джокер Ломовицкий с передачи Аршака Коряна. Перешедший на правах аренды в "Химки" 22-летний полузащитник отметился первым голом за новую команду.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак642010-514
2Зенит540110-312
3Сочи53209-611
4Динамо53115-210
5Ахмат53118-610
6Ростов53023-49
7Локомотив52127-67
8Рубин52128-77
9ЦСКА52127-67
10Краснодар52126-37
11Арсенал61236-85
12Урал51223-55
13Уфа51134-104
14Тамбов51043-83
15Химки60334-83
16Ротор60243-92

 

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