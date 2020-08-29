"Тампа" увеличила преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Бостоном". Кучеров набрал два очка

ТАСС, 29 августа. "Тампа" обыграла "Бостон" со счетом 3:1 в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто при пустых трибунах.

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (9-я и 33-я минуты) и Виктор Хедман (39). У проигравших отличился Джейк Дебраск (48).

Российский нападающий Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Форвард вышел на третье место в списке бомбардиров текущего плей-офф, в его активе 16 (4 шайбы + 12 передач) очков. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев завершил матч с показателем полезности "+1". Голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков.